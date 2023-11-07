Почти 20 специалистов «Мособлэнерго» завершили обучение по программе «Школа мастера»
Представители «Мособлэнерго» успешно завершили обучение по программе профессиональной подготовки «Школа мастера». В общей сложности в мероприятиях приняли участие 19 специалистов. В конце прошлого месяца прошла защита выпускных квалификационных работ.
Обучение по программе «Школа мастера» проходило с апреля по октябрь 2023 года. Занятия насчитывают 320 учебных часов. Специалисты «Мособлэнерго» обучались основам трудового права, экономике энергетического предприятия, а также по другим направлениям, вошедшим в программу.
Стоит отметить, что все участники программы «Школа мастера» смогли успешно защитить квалификационные работы, получив оценки «хорошо» и «отлично».
Напомним, с 2019 по 2022 год в Энергоинституте провели более шести тысяч обучающих курсов для сотрудников «Мособлэнерго».
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