Почти 20 инвестиционных школ откроют в Подмосковье в 2024 году
В 2024 году в Подмосковье планируют открыть 17 инвестиционных школ. Новые объекты появятся в восьми округах. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Так, образовательное учреждение для 1,6 тысячи учеников откроют в ЖК «Ярославский» в Мытищах. В школе разместят 66 классов, а также кабинеты, где будут проводить занятия по химии, физике, рисованию, кулинарии и другим направлениям. Девелопером проекта станет компания ПИК.
Также три образовательных учреждения на 1,5 тысячи мест каждое откроют Люберцах и Ленинском округе. Согласно проектам, в зданиях появятся функциональные зоны, учебные классы, столовые и медицинские кабинеты.
В комплексе «Одинцово-1» возведут школу, рассчитанную на 1160 учебных мест. Общая площадь трехэтажного здания составит свыше 16 тысяч кв. метров, его разделят на блоки начальной, основной и старшей школы. Застройщиком также выступит компания ПИК.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.
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