Почти 20 долгожителей поздравили с юбилеем на этой неделе в Истре
Жителям «серебряного» возраста, отмечающим юбилейные даты, от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципального округа Истра Татьяны Витушевой вручили подарочные наборы. За январь поздравили почти 20 юбиляров.
По всему Подмосковью поздравляют тех, кому исполнилось 80, 85, 90, 95, 100 и даже 105 и 110. Ветеранов и долгожителей поздравляют дома, сотрудники администрации приходят к ним в гости с подарками. Вручают подносы с жостовской росписью и именные открытки. Основной мотив такого дизайна - цветочный букет, поэтому на каждом подарке изображен именно он.
Кроме подноса также ветеранам и жителям «серебряного» возраста вручают продуктовые корзины со всем необходимым и выплаты в размере пяти тысяч рублей. Но и это не все, поддержка долгожителей в округе осуществляется регулярно. В том числе в рамках программы «Активное долголетие».
Только с начала прошлого года почти 45 тысяч долгожителей Московской области получили памятные подари от губернатора Подмосковья. При этом почти двести пенсионеров отметили свой столетний юбилей. Чтобы получить подарок, ничего оформлять не нужно, услуга оказывается проактивно.