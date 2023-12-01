Почти 20 бесплатных спектаклей на льду покажут в Подмосковье в декабре

Расписание показов спектакля «Байки русской балалайки»: 15 декабря - в Котельниках (20:30, территория стадиона «Русские газоны»); 16 декабря - в Королеве (17:00, стадион «Вымпел»); 17 декабря - в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Ивантеевке (20:30, ПКиО).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Илья Авербух в этом году представит свой ледовый спектакль «Чемпионы», а Татьяна Навка - «Байки русской балалайки».

Шоу «Чемпионы» в декабре можно будет увидеть по этим адресам: 2 декабря - в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и в Люберцах (20:00, площадь перед администрацией городского округа); 3 декабря - в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и в Химках (20:00, каток «Театральный»); 9 декабря - в Чехове (16:00, каток на Советской площади), Подольске (19:00, ПКиО имени Талалихина) и Домодедове (21:00, парк «Елочки»); 10 декабря - в Одинцове (17:00, парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»); 15 декабря - в Раменском (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1); 24 декабря - в Сергиевом Посаде (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Электрогорске (18:30, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).