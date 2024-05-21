Почти 2 тысячи сухостойных деревьев убрали в лесах Подмосковья с января

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Уборка аварийных деревьев необходима для обеспечения санитарной безопасности. Поврежденные стволы часто имеют опасный наклон и могут упасть, причинив ущерб людям и имуществу.

«В лесах Московской области с начала этого года убрано 1980 аварийных дерева. Всего же в 2024 году по госзаданию мы планируем убрать 4875 таких дерева», - рассказал председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.

В лесах убирают те деревья, о которых жители сообщили на портале «Добродел».

Работы проводят на расстоянии деревьев не более 100 метров от населенных пунктов.

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