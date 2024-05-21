21 мая 2024, 15:02

Почти 2 тысячи сухостойных деревьев убрали в лесах Подмосковья с января

Пресс-служба Комлесхоза МО
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Почти две тысячи поврежденных и сухих деревьев убрали из подмосковных лесов с начала года. Больше всего таких работ провели в Истре, Подольске и Можайске.

Уборка аварийных деревьев необходима для обеспечения санитарной безопасности. Поврежденные стволы часто имеют опасный наклон и могут упасть, причинив ущерб людям и имуществу.

«В лесах Московской области с начала этого года убрано 1980 аварийных дерева. Всего же в 2024 году по госзаданию мы планируем убрать 4875 таких дерева», - рассказал председатель регионального Комлесхоза Евгений Агулов.

В лесах убирают те деревья, о которых жители сообщили на портале «Добродел».

Работы проводят на расстоянии деревьев не более 100 метров от населенных пунктов.

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Природа Благоустройство
21 мая 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили загоревшийся автомобиль в Лотошине
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Работники 205-й пожарно-спасательной части оперативно справились с тушением пожара, возникшего возле СНТ «Луч» в районе деревни Стрешневы горы. Возгорание произошло в городском округе Лотошино 20 мая.

Как сообщил командир отделения пожарно-спасательной части Алексей Давыдов, они получили вызов через «Систему-112» от очевидцев происшествия. Свидетели рассказали о горящем легковом автомобиле марки «Хавал» на поле рядом с садовым товариществом. Водитель машины был спасен его приятелем и доставлен на машине скорой помощи в медицинское учреждение с ожогами и травмами.

По прибытии на место происшествия огнеборцы немедленно приступили к тушению. Трава вокруг машины уже успела загореться, и значительная часть поля выгорела. Работники противопожарно-спасательной службы предприняли необходимые действия, чтобы предотвратить распространение пожара.

«Оперативно и слаженно они ликвидировали горение транспортного средства и затушили траву вокруг него», - заключил Алексей Давыдов.

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Спасатели Пожары Лотошино
21 мая 2024, 16:03
Логопед Лариса Кушнарева представит Химки на областном профконкурсе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Логопед школы «Триумф» в Химках Лариса Кушнарева стала финалистом регионального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель — дефектолог России». Она представит округ в номинации «Логопед года».

Лариса Николаевна выступит в региональном финале с коллегами из Коломны, Подольска и Лобни.

«Мой педагогический стаж и опыт работы в дошкольном отделении школы „Триумф“ помогли мне проявить себя и уверенно выступить в конкурсе. Спасибо близким, коллегам и воспитанникам за то, что верите и поддерживаете меня!» - рассказала Кушнарева.

Учителя показали жюри свои профессиональные портфолио, видеоролики с открытым занятием, конспекты урока, а также провели мастер-класс. Финал пройдет 22 мая в онлайн-формате. Конкурсанты в режиме видеоконференции расскажут о себе и специфике своей работы.

«Поздравляю Ларису Кушнареву с выходом в финал! Желаю удачи и успехов. Уверена, она достойно представит наш городской округ на конкурсе», - сказала муниципальный депутат городского округа Химки Наталья Каныгина.

Напомним, конкурс проводится с 2018 года. Он направлен на профессиональный, карьерный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, осуществляющих коррекционную работу, поддержку инновационных разработок и технологий организации образования.

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Школы Химки Учителя конкурсы
21 мая 2024, 15:55
Около 8 тысяч сосен высадили на акции «Лес будущего» в Ленинском округе
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Ленинский городской округ присоединился к областной эколого-патриотической акции «Лес будущего». Волонтеры высадили порядка восьми тысяч трехлетних сосен вблизи деревни Андреевское.

Акция прошла на участке лесного фонда площадью четыре гектара. Участие в посадке сосен приняли около 250 жителей, школьников, активистов общественных организаций и волонтеров.

«Можно сказать, что это компенсационная высадка. При строительстве трассы ЮЛА пришлось вырубить значительное количество деревьев. И „Лес будущего“ позволит частично восполнить природные потери на территории нашего округа. Подобные акции правительство Московской области проводит каждый год», - сказал заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Специалисты «Мособллеса» помогли участникам акции высадить деревья по всем правилам, а муниципальные учреждения культуры подготовили музыкальную программу.

«Мы приехали с шестиклассниками, которые тоже помогают. Мы считаем, что поддерживать экологию - это очень важно. Тем более хорошая погода, красивые места, можно и потрудиться, и отдохнуть», - отметила исполняющая обязанности директора Молоковской школы Светлана Сморчкова.

Акция «Лес будущего» прошла в Подмосковье на 16 площадках. Всего в регионе было высажено более 102 тысяч молодых сосен, елей и дубов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Ленинский округ
21 мая 2024, 15:37
Комлесхоз Подмосковья напомнил правила безопасности в походе
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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В Подмосковье есть маршруты, подходящие для походов. Зачастую их используют для выходных прогулок с учащимися. Комлесхоз Московской области напомнил правила, следуя которым, отдых будет приятным и безопасным.

Старший участковый лесничий Истринского филиала «Мособллеса» Леонид Петров провел патрулирование. В его рамках он проконтролировал поведение туристической группы, путешествующей по территории Красногорского лесопарка.

Инспектор также напомнил взрослым, сопровождавшим детей, о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и убирать мусор после себя.

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Экология Ленинский округ

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