Почти 2 тысячи сирот получат квартиры в Подмосковье за 2 года

«В течение двух лет мы планируем обеспечить жильем 1 988 человек. На эти цели в 2024 будет выделено более трех миллиардов рублей», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Дети могут получить квартиру или выбрать сертификат для ее самостоятельного приобретения. Это дает возможность выбрать недвижимость в любом городе Подмосковья, недалеко от работы или учебы. Подмосковье стало первым субъектом России, где жилищные сертификаты можно получить с 18 лет.

Губернатор Андрей Воробьев ранее сообщил, что до конца года квартирами обеспечат в общей сложности 876 сирот. При этом ребята могут воспользоваться жилищным сертификатом, который дает право самостоятельно подобрать недвижимость в любом городе Подмосковья.