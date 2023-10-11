Почти 2 тысячи многодетных семей Подмосковья бесплатно получили земельные участки с начала года

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Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова, количество многодетных семей растет ежегодно, поэтому работу по предоставлению им участков ведут активно.

«С начала года из областной в муниципальную собственность для формирования и последующей передачи земельных участков многодетным семьям переданы более 140 гектаров в городские округа Наро-Фоминский и Лобня для 1000 семей. Всего за 12 лет реализации этого закона землю получили 35208 подмосковных многодетных семей», - сказала она.

Одна из семей, получивших землю, поселилась в деревне Мендюкино в Зарайске. Алла и Евгений Мироновы воспитывают троих детей, которые сейчас учатся в школе.

«Деревня Мендюкино, в которой мы получили участок, как многодетные, небольшая. Массив участков активно застраивается, подведен газ, проложена дорога, построена детская площадка. И даже планируется размещение физкультурно-оздоровительного комплекса. Свой дом - это тишина, природа и чистый воздух, а также чистые продукты, которые мы сами выращиваем, и дети нам в этом активно помогают», - поделилась многодетная мама.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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