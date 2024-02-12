12 февраля 2024, 22:11

Почти 2 тысячи крыш отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

ФКР
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Почти 2 тысячи кровель включили в региональную программу капремонта в Подмосковье на 2024 год. Она реализуется фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Все кровельные работы выполняются с соблюдением необходимых мер безопасности. Области, где проходит ремонт, огораживают сигнальной лентой. При работе на высоте специалисты используют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого дня производится инструктаж по технике безопасности, а также ведется журнал работ.

В случае необходимости жители домов могут обращаться напрямую к руководителям центра управления проектами фонда, который несет ответственность за конкретную территорию и направление работ.

После окончания капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, проведенного в рамках программы, на выполненные работы распространяется гарантийный срок в течение пяти лет. За их качество в этот период отвечают подрядные организации перед фондом и собственниками.

В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, необходимо зафиксировать недостатки и обратиться к подрядной организации или к представителям фонда для их устранения.

Гарантийный период не освобождает эксплуатирующую организацию от ответственности за должное обслуживание элементов здания, соблюдение технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, а также оперативное принятие мер для предотвращения возможных повреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. На выполнение этой задачи будут выделены внушительные инвестиции.

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ЖКХ
12 февраля 2024, 21:41
Подмосковным предпринимателям разъяснили особенности применения национального режима в закупках
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Эксперты и представители общественности, работающие с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиром Головневым, советуют бизнес-сообществу обратить внимание на важные нормативно-правовые акты. Бизнесменам также напомнили об особенностях национального режима в закупках.

Общественный помощник уполномоченного по государственным закупкам Сергей Маковеев подготовил информацию, которая поможет разъяснить, на какие законы следует обратить внимание поставщику в первую очередь.

Национальный режим относится к запретам, ограничениям и условиям, устанавливаемым государством и применяемым при закупках для государственных и муниципальных заказчиков. Этот режим регулируется статьей № 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках национального режима, не считается иностранной. Нормативно-правовые акты, разработанные правительством РФ, включают специфику различных видов товаров, работ и услуг. В этих документах учитываются механизмы подтверждения происхождения товаров участниками закупок.

Поставщикам настоятельно рекомендуют ознакомиться с перечнем нормативно-правовых актов, правила которых следует соблюдать при подаче заявки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Поддержка предпринимателей в Московской области
12 февраля 2024, 20:46
Сотрудники подмосковной Росгвардии отметили юбилей со дня образования двух подразделений
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области отметили профессиональный праздник. Ровно 55 лет прошло со дня образования подразделений.

В актовом зале Главного управления Росгвардии по Московской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к особому событию.

Полковник полиции и заместитель начальника Главного управления Росгвардии Дмитрий Сурков выступил с приветственной речью. Он поблагодарил сотрудников за их преданную службу и отметил важность задач, которые они выполняют.

«Сегодня сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы вносят существенный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасность страны. Нам доверено решение сложных задач, требующих особого внимания и предельной ответственности», - указал Дмитрий Сурков.

Председатель общественной организации ветеранов войск правопорядка Московской области Иван Панков также обратился к присутствующим. Он поздравил сотрудников Росгвардии с юбилейной датой и пожелал им успехов в их труде на благо Отечества.

В конце мероприятия ветераны службы получили грамоты за особые заслуги, а также благодарности и ценные подарки.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказанную при восстановлении прав дольщиков в Подмосковье. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

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Росгвардия
12 февраля 2024, 20:16
Встреча с жителями Катюшек по вопросам обслуживания и содержания домов прошла в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Заместитель главы городского округа Лобня Елена Лапшинова вместе с депутатами Дмитрием Красновым и Светланой Мерзликиной провела встречу с жителями микрорайона Катюшки. Главной темой диалога стало содержание домов, придомовых территорий и детских площадок микрорайона.

По мнению жителей, управляющая компания не активно реагирует на их запросы по обслуживанию домов. Елена Лапшинова передала полученную информацию компетентным службам. Жители получат обратную связь по факту выполнения их просьб.

«Жители дома четыре на Лобненском бульваре сообщили, что периодически происходят скачки электричества и подачи воды. А в пятом подъезде соседнего дома собирается плата за услуги консьержа, хотя он не работает уже очень давно», - рассказала Елена Андреевна в своем Telegram-канале.

Напомним, что каждый заместитель главы Лобни ответственен за определенные микрорайоны, в которых он осуществляет контроль за ситуацией. В микрорайоне Катюшки действует заместитель главы Елена Лапшинова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
12 февраля 2024, 19:16
«Вышли на положительный баланс». Воробьев — о привлечении медиков для работы в Подмосковье
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых — бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.

Воробьев сообщил, что в ближайшее время в регионе запустят ряд модернизированных объектов здравоохранения.

«Это постоянный процесс: какие-то поликлиники выходят из капремонта, какие-то мы строим, ремонтируем стационары, первую детскую областную больницу (Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля) запускаем 1 июня. Все это требует привлечения специалистов», - указал Воробьев.

Губернатор отдельно подчеркнул, что Московская область вышла на положительный баланс по медицинским кадрам в 2022–2023 годах.

«Мы вышли в 2022–2023 годах на положительный баланс. Плюс 200-250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», - добавил Андрей Воробьев.

На сегодняшний день самыми востребованными специалистами в Подмосковье являются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи и другие. Кроме того, в регионе продолжается работа по привлечению новых кадров.

«К основным источникам привлечения кадров относятся в первую очередь другие регионы, в частности Тверь, Рязань, Саратов, где есть медицинские вузы. Второй наш большой ресурс - это привлечение врачей, которые закончили медицинские вузы, молодые специалисты», - рассказала первый заместитель правительства региона Светлана Стригункова.

Для привлечения и удержания специалистов в Московской области действует ряд мер соцподдержки. Например, уже девятый год реализуется программа «Социальная ипотека». Так, специалисты получают 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель соципотеки платит только проценты по кредиту.

Кроме того, врачам 38 специальностей в Подмосковье выдают землю под строительство дома, действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «Приведи друга», доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей, компенсация аренды жилья. Подробная информация об условиях работы медицинских специалистов в Московской области размещена на сайте.

В этом году в регионе запускается новая программа - «Бюджетная ипотека». Она предусматривает предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса в размере 15% от расчетной стоимости приобретаемого жилья и установления льготной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, в размере меньше на 2% от действующей ставки ЦБ РФ. На 2024 год предусмотрено 20 сертификатов, и 20 медиков уже подали документы для участия в программе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Порядка 26 тысяч врачей и 46 тысяч специалистов среднего медицинского персонала работают в Подмосковье на сегодняшний день. Для привлечения новых кадров в регионе действуют различные программы поддержки, одна из которых - бюджетная ипотека. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев во время еженедельного совещания с областным правительством и главами городских округов.

Андрей Воробьев Врачи Ипотека

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