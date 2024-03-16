Почти 2 миллиона человек проголосовали на избирательных участках в Подмосковье
Мособлизбирком опубликовал информацию по явке на выборы президента России. В Подмосковье к этому времени успели проголосовать почти два миллиона человек.
По состоянию на 15:00 явка избирателей на участках составила 37,14%, сообщает Мособлизбирком в своем Telegram-канале.
В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 742 тысяч человек, что составляет 85,93% от всех зарегистрированных граждан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».