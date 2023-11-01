01 ноября 2023, 11:52

Почти 180 подростков из Донбасса приехали на специальную смену в подмосковный лагерь «Литвиново»

Телеканал «360»
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Новая смена для ребят из Донбасса открылась в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. В течение нескольких дней подростки будут участвовать в проектах «Послезавтра» и «Сила России» — их ждут профориентационные курсы, проектные тренинги и учеба.

На этот раз в «Литвиново» съехались 179 подростков. Это ребята из Луганска и Донецка, Запорожской и Херсонской областей. За каждым - своя история, о которой они не особо распространяются. В Подмосковье с детьми работают психологи, их активно задействуют в спортивных мероприятиях и концертах. Самое главное - это возможность вырваться из привычной среды и понять, что можно жить и по-другому. Есть еще и время, и возможность выбора.

«В жизни я много общаюсь с такими активными ребятами, как вы. Понимаю: то, что с вами происходит, это потому что не было подходящей среды, не было места, не было нормальных возможностей. И я подумала, что нужно сделать интересную для вас смену. Чтобы вы уехали из своего города, чтобы вы увидели что-то другое, чтобы пообщались между собой и у вас появились новые интересные ориентиры», - обратилась к ребятам Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В лагере дети каждый день работают с наставниками проекта, продолжают изучение школьных предметов, лучше узнают культуру и историю России. С ними проводят занятия по профориентации - в этот раз акцент сделали на медиа и сфере информационных технологий. Подростки учатся работать в команде, пробуют себя в проектной деятельности.

Организаторы говорят, что главная задача всех этих активностей и мероприятий - достучаться до душ ребят. Судя по настроению, которое царит в «Литвиново», эта попытка удалась. В планах - организовать такие смены в каждом городе страны. Чтобы дети помнили: сила России - именно в этом. В людях, сплоченности и человеческом тепле, которое можно дарить друг другу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом 1,6 тысячи ребят из Донбасса и семей участников СВО отправили на море, а еще 900 школьников отдыхали в детском лагере «Литвиново».

Наро-Фоминск Дети Донбасс Детские лагеря
01 ноября 2023, 12:26
Каратисты из Лобни приняли участие в спортивном шоу Светланы Хоркиной
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Воспитанники школы карате «Кобудо» из Лобни приняли участие в спортивном шоу знаменитой российской гимнастки Светланы Хоркиной. Ребята выступили на одной сцене со звездами мирового спорта и олимпийскими чемпионами.

Участие в шоу «Дуэль» приняли лобненские каратисты Милена Быхало, Есения Кремнева, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Ребята выступили в эпизоде «Схватка».

Для ребят это не первый опыт выступления на сцене. Ранее режиссер Екатерина Сиротина привлекала их для участия в других проектах. Каратисты из Лобни выступали на одной сцене со знаменитыми спортсменами - Никитой Нагорным, Артуром Далалаяном, Софьей Великой, Яной Егорян, Викторией Листуновой, Дарьей Трубниковой и другими.

В следующий раз шоу «Дуэль» покажут во Дворце гимнастики Ирины Винер 18 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в шоу «Дуэль» приняли лобненские каратисты Милена Быхало, Есения Кремнева, Иван Ларин, Павел Кувшинов, Артемий Сорокин и Иван Стойчев. Ребята выступили в эпизоде «Схватка».

Для ребят это не первый опыт выступления на сцене. Ранее режиссер Екатерина Сиротина привлекала их для участия в других проектах. Каратисты из Лобни выступали на одной сцене со знаменитыми спортсменами - Никитой Нагорным, Артуром Далалаяном, Софьей Великой, Яной Егорян, Викторией Листуновой, Дарьей Трубниковой и другими.

В следующий раз шоу «Дуэль» покажут во Дворце гимнастики Ирины Винер 18 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
01 ноября 2023, 12:22
Самостоятельная запись на флюорографию стала доступна в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья теперь сами смогут записываться на флюорографию. Раньше это мог сделать только медработник.

«Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Сервис доступен для тех, кто не проходил обследование больше года. Записаться на флюорографию можно по телефону 122, через портал госуслуг « Здоровье », инфомат в поликлинике. Диагностика выполняется бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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Здравоохранение Медицина
01 ноября 2023, 12:19
Свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов
Московский областной онкологический диспансер
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Свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов. На нем медики обсудили основные аспекты диагностики, профилактики и терапии заболеваний.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, специалисты сделали особый акцент на лечение опухолей мочеполовой системы и молочной железы, а также меланомы, рака легких и органов ЖКТ. По словам главного онколога региона Владимира Асташова, на съезде также обсудили методики лечения и организацию помощи пациентам.

«Хотелось бы подчеркнуть, что количество участников и представленных ими докладов растет с каждым годом», - отметил он.

Эксперты поделились последними достижениями в области лечения рака, современных подходах к диагностике и реабилитации. Также медики поговорили о льготном обеспечении лекарствами и маршрутизации больных.

На встрече отметили лучших сотрудников областного онкодиспансера, среди которых заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина, онколог отделения опухолей головы и шеи Антон Мутасов, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская и Ольга Юринова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Врачи
01 ноября 2023, 12:18
Александр Борискин победил в голосовании за звание лучшего тренера в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Лучшего тренера выбрали на онлайн-голосовании в Лобне. Им стал тренер по айкидо из клуба «Айкикай Лобня» Александр Борискин.

Голосование за лучшего тренера прошло в Telegram-канале Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Лобня. Каждый желающий мог поддержать тренера, который достоин звания лучшего в профессии.

Победу с отрывом в 43 голоса одержал тренер Александр Борискин. Он имеет третий дан по айкидо и работает инструктором в нескольких спортивных залах, тренируя детей и взрослых.

«Рад, что моя работа высоко оценена лобненцами. В айкидо мы сами не нападаем, этот спорт направлен на самозащиту. <…> Поэтому в айкидо нет соревнований и спаррингов, нет победивших и проигравших. Есть только показательные выступления, фестивали, сборы, экзамены на пояса», - поделился Александр.

Вскоре в Лобне пройдет награждение победителей голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Спортсмены Лобня

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