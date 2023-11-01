Почти 180 подростков из Донбасса приехали на специальную смену в подмосковный лагерь «Литвиново»

На этот раз в «Литвиново» съехались 179 подростков. Это ребята из Луганска и Донецка, Запорожской и Херсонской областей. За каждым - своя история, о которой они не особо распространяются. В Подмосковье с детьми работают психологи, их активно задействуют в спортивных мероприятиях и концертах. Самое главное - это возможность вырваться из привычной среды и понять, что можно жить и по-другому. Есть еще и время, и возможность выбора.

«В жизни я много общаюсь с такими активными ребятами, как вы. Понимаю: то, что с вами происходит, это потому что не было подходящей среды, не было места, не было нормальных возможностей. И я подумала, что нужно сделать интересную для вас смену. Чтобы вы уехали из своего города, чтобы вы увидели что-то другое, чтобы пообщались между собой и у вас появились новые интересные ориентиры», - обратилась к ребятам Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В лагере дети каждый день работают с наставниками проекта, продолжают изучение школьных предметов, лучше узнают культуру и историю России. С ними проводят занятия по профориентации - в этот раз акцент сделали на медиа и сфере информационных технологий. Подростки учатся работать в команде, пробуют себя в проектной деятельности.

Организаторы говорят, что главная задача всех этих активностей и мероприятий - достучаться до душ ребят. Судя по настроению, которое царит в «Литвиново», эта попытка удалась. В планах - организовать такие смены в каждом городе страны. Чтобы дети помнили: сила России - именно в этом. В людях, сплоченности и человеческом тепле, которое можно дарить друг другу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом 1,6 тысячи ребят из Донбасса и семей участников СВО отправили на море, а еще 900 школьников отдыхали в детском лагере «Литвиново».