Почти 18 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на областном портале госуслуг за неделю
За неделю к порталу госуслуг Подмосковья присоединились 17,8 тысячи человек с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Для них доступно свыше 300 цифровых услуг.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, подтвержденная учетная запись ЕСИА дает доступ ко всем госуслугам и сервисам региона. Создать ее можно без посещения центров обслуживания при помощи мобильного приложения банка.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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