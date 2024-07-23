Почти 170 многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону в Лобне

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Совещание администрации прошло при участии главы городского округа Анны Кротовой. Руководители муниципалитета подвели итоги работы по всем направлениям, в частности обсудили сферу жилищно-коммунального хозяйства. Теплоэнергетическая компания провела гидравлические испытания 95 километров сетей.

«Работы идут по плану. Мы продолжаем контролировать каждый этап, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в предстоящие холодные месяцы», - написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Помимо отопительного сезона, на совещании подняли вопрос комплектования штата новой школы и больницы, а также подвели итоги работы летних трудовых бригад. Учащиеся образовательных учреждений наводили порядок и благоустраивали территории.

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