Почти 160 миллиардов рублей выделили на реализацию национальных проектов в Подмосковье в 2023 году
На реализацию национальных проектов в Подмосковье в 2023 году предусмотрено 157 миллиардов рублей. Из них 47 миллиардов — это средства федерального бюджета.
В Министерстве экономики и финансов Подмосковья рассказали, что Московская область в этом году участвует в 48 региональных проектах, ориентированных на 12 национальных.
Наибольший объем расходов предусмотрен на проекты «Безопасные качественные дороги» (37 миллиардов рублей), «Жилье и городская среда» (29 миллиардов), «Образование» (28 миллиардов), «Здравоохранение» (18 миллиардов) и «Экология» (18 миллиардов).
На 1 октября план по реализации проектов в Подмосковье выполнен на 60%. Наибольший процент исполнения отмечен у программ «Производительность труда» (94%), «Безопасные качественные дороги» (81%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (77%), «Экология» (62%) и «Образование» (62%).
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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