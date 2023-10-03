Почти 150 участков для строительства дома выставили на торги в Истре

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Например, в деревне Огарково можно взять участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 16 соток. Он находится в 73 километрах от МКАД. Рядом река, лес, остановка общественного транспорта. Начальная цена аренды - 200 тысяч рублей в год. Заявки принимаются до 7 ноября, а уже 9 ноября состоится аукцион.

Любой участок можно посмотреть. Для этого нужно перейти в карточку понравившегося лота на портале ЕАСУЗ и отправить «Запрос на осмотр участка».

Для того, чтобы участвовать в торгах, понадобится цифровая подпись. Ее можно получить в любом из аккредитованных центров. Дальше нужно зарегистрироваться на площадке «ГИС Торги» и автоматически получить доступ к участию на всех электронных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».