Почти 150 тысяч беременных и кормящих женщин оформили выплату на питание в Подмосковье

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, ежемесячная выплата для беременных составляет 400 рублей, для кормящих - 1000 рублей, детям до года - 1000 рублей, детяс от года до трех лет - 600 рублей.

«Напомню, что получить выплату стало проще - при постановке на учет в женскую консультацию региона, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие», - сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что при смене категории выплату предоставляют проактивно, без дополнительной подачи заявления.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги».

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