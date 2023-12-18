Почти 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило, что ключи от новых квартир получили 147 человек за неделю. Расселение аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» прошло в десяти городских округах. Переехать смогли жители 55 непригодных для проживания помещений.

За семь дней расселили 2 162,4 квадратных метров жилья в Солнечногорске, Ступине, Шатуре, Истре, Подольске, Лобне, а также Волоколамске, Орехово-Зуеве, Пушкино и Дмитрове. С 1 января в регионе начнется новая программа по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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