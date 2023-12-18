18 декабря 2023, 10:24

Почти 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Unsplash
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Свыше 2,1 тысячи «квадратов» аварийного жилья расселили в Московской области за неделю. Новоселье справили жители десяти городских округов.

Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило, что ключи от новых квартир получили 147 человек за неделю. Расселение аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» прошло в десяти городских округах. Переехать смогли жители 55 непригодных для проживания помещений.

За семь дней расселили 2 162,4 квадратных метров жилья в Солнечногорске, Ступине, Шатуре, Истре, Подольске, Лобне, а также Волоколамске, Орехово-Зуеве, Пушкино и Дмитрове. С 1 января в регионе начнется новая программа по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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Аварийное жилье
18 декабря 2023, 10:33
Рождественские образовательные чтения прошли в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Закрытие Рождественских образовательных чтений состоялось в Воскресенске. Главной темой стала связь православия и отечественной культуры.

На закрытии образовательных чтений прошла церемония награждения педагогов, внесших вклад в духовно-нравственное просвещение учащихся. Им вручили благодарственные грамоты от митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Также отметили победителей и призеров международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Гости могли ознакомиться с работами конкурсантов на выставке.

В конце мероприятия для зрителей выступил хор Троицкого храма из села Конобеево под управлением регента Серафима Климанова, заслуженный артист России, солист хора Иерусалимского храма в Воскресенске Анатолий Образцов, лауреат и обладатель Гран-при международных вокальных конкурсов Елена Зотова, вокальный ансамбль «Созвездие», трио баянистов и вокалист Сергей Звонарев.

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Гостями чтений стали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Сергий Якимов.

«Рождественские чтения проходят у нас в округе ежегодно. Это очень важно для воспитания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Благодарю всех организаторов и участников за вклад в сохранение русской культуры и исторического наследия, что особенно ценно именно сейчас, в эпоху глобальных мировых изменений», - сказал Алексей Малкин.

Воскресенск
18 декабря 2023, 09:58
Голосового помощника МФЦ Подмосковья обучили сообщать о готовности документов
Unsplash
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Цифровой консультант подмосковных центров «Мои Документы» теперь сможет предупреждать жителей о готовности документов. О новой функции робота «Галины» рассказали в Мингосуправления Московской области.

«Умные технологии обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций - голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов», - рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Звонок о готовности документов поступает с номера 8-498-602-12-80.

Робот «Галина» принимает все входящие звонки в МФЦ Подмосковья. Помощник информирует о работе центров, услугах и госпошлинах, может записать на прием или отменить запись. За 2023 год программа обработала свыше 1,9 миллиона звонков.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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МФЦ Технологии
18 декабря 2023, 06:00
Ледовое шоу Татьяны Навки показали в Орехово-Зуеве
Ольга Сычёва
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Более двух тысяч зрителей собрало шоу на льду олимпийской чемпионки Татьяны Навки и Петра Чернышова. Его назвали «Байки русской балалайки».

Спектаклю организовали в спортивном парке «Атлант». Шоу погрузило зрителей в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси.

«Спектакль прекрасный, красивые костюмы, лица, фигуры. Все очень зрелищно», - рассказала местная жительница Ольга.

Спектакль на льду состоялся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» при поддержке министерства культуры Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.

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Орехово-Зуево
18 декабря 2023, 04:00
Парад Дедов Морозов прошел в Сергиевом Посаде
Дарья Леонова
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В Сергиевом Посаде состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они поучаствовали в велозабеге к Новому году.

«Задумка очень простая: мы это делаем для детей, чтобы они поверили, что Деды Морозы существуют. Видеть счастливые лица людей - это самое главное для нас», - рассказал организатор необычного велопробега Глеб Панкеев.

В прошлом году в параде поучаствовали около 30 человек, в этом - порядка 15.

«С собой мы привезли сладкие гостинцы для детей, которые будут встречаться нам по пути. Это шоколадные медальки, прям как в Советском Союзе», - рассказала гостья из Александрова Татьяна.

Сказочные персонажи проехали 15 километров. Из них 10 - по городу и еще пять - по бездорожью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад

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