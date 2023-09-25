Почти 15 километров дорог отремонтировали в Подольске за сезон

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, два участка дорог отремонтировали по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Это улицы Заводская и Суворова в Климовске. Там же обновили покрытие на проспекте 50 лет Октября и Фабричном проезде.

Кроме того, в Подольске отремонтировали улицы Парковая, Стекольникова, Индустриальная и Домодедовское шоссе.

«Все отремонтированные участки служат проездом к объектам социального притяжения: школам, больницам, детским садам, паркам, спорткомплексам, остановкам и магазинам», - рассказали в ведомстве.

Работы также провели в поселке Дубровицы, на подъездной дороге к деревням Малое Толбино и Большое Толбино, а также на участке от деревни Поливаново до СНТ «Березка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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