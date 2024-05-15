15 мая 2024, 10:46

Почти 140 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ

Пресс-служба Минздрава МО
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С начала года в Подмосковье родились почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Благодаря приему терапии риск передачи вируса ребенку составляет менее 1%.

Как рассказал главврач подмосковного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин, соблюдение ркомендаций позволяет женщинам выносить и родить здоровых детей.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем Центре, может родить абсолютно здорового ребенка. В случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», - сказал он.

Врач добавил, что при планиировании беременности будущим родителям необхоимо пройти обследование на ВИЧ и при положительном диагнозе начать терапию. На всех этапах женщину, а затем ребенка до 1,5 года наблюдают специалисты Центра.

При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

Узнать подробные рекомендации беременным и молодым родителям можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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Дети Беременность Врачи ВИЧ
15 мая 2024, 11:26
Более 26 тысяч жителей Подмосковья сделали онкоскрининг с января
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Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диагностику онкологических заболеваний. Так, с начала года услугой воспользовались более 26 тысяч человек.

Онкоскрининг включает маммографическое исследование, анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на простатический специфический антиген.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в результате исследований в первом квартале 2024 года в Подмосковье выявили более семи тысяч отклонений, а онкозаболевания подтвердили в 322 случаях.

Напомним, записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, а также через Telegram-бот, по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Поликлиники
15 мая 2024, 11:26
Более 28 тысяч семей получили выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье
Unsplash
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Супружеские пары, прожившие в браке от 50 лет и более, могут оформить в Подмосковье выплаты. Их размер составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Данной услугой в Московской области воспользовались более 28 тысяч раз. Отмечается, что единовременное пособие к юбилею совместной жизни назначается одному из супругов.

Подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. В последующие годы выплаты будут назначать проактивно. Оформить услугу можно на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
15 мая 2024, 11:02
Попавшую под машину собаку спасли от инвалидности в Клину
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы провели операцию попавшей под машину собаке. Благодаря этому травмированное животное снова сможет ходить.

При осмотре ветеринары увидели, что собака не опирается на тазовую правую конечность. Оскольчатый перелом берцовых костей требовал срочного вмешательства.

Врачи Клинской лечебницы провели рентген, по результатам которого сделали хирургическую операцию - остеосинтез. Благодаря техническому оснащению и высокой квалификации ветеринаров вмешательство прошло успешно. Пес проходит послеоперационное лечение и уже идет на поправку.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона 7 (495) 668-01-25.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
15 мая 2024, 11:01
Инженер из Химок получил новое жилье по льготной программе
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Молодой инженер из Химок Анастасия Косенкова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Новая квартира находится рядом с местом работы девушки.

Анастасия Косенкова уже восемь лет работает ведущим инженером-конструктором в НПО Лавочкина.

«Я родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Это многое определило. Росла чрезвычайно любознательным ребенком, любовалась небом, хотелось долететь до других планет, изучить их. Сейчас в моей работе особенно вдохновляет то, что мы можем открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии», - рассказала она.

Ранее Анастасия тратила на дорогу до работы больше двух часов. Решить эту проблему удалось благодаря социальной ипотеке. Вместе с мужем девушка переехала в двухкомнатную квартиру в новом доме.

«Все очень нравится - комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», - поделилась Анастасия.

Программу проводят в Подмосковье с 2016 года. По ней получить свое жилье могут врачи, учителя, молодые инженеры и другие специалисты.

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Химки Социальная ипотека

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