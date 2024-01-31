Почти 140 экоакций по утилизации электроники пройдет в Подмосковье за год

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, в рамках проекта жители смогут сдать на переработку любу технику. Это могут быть компьютеры, электроинструменты, медицинское и другое оборудование. По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, проект позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и извлечь полезные материалы в ходе переработки.

«При неправильной утилизации электронные отходы становятся опасными для всего окружающего. Это, пожалуй, знает каждый. И целью экологической акции, которая ежегодно при поддержке ведомства проводится, как раз, и является организованный грамотный подход в вопросе утилизации электроники», - отметила она.

Председатель Совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин отметил, что стартовавшая в 2016 году программа создала тренд на экологичность у жителей.

Для участия учреждения в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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