Почти 120 тысяч поездок совершили на самом коротком и протяженном маршрутах «Мострансавто» с начала года
С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили почти 120 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах компании. Перевозчик обслуживает 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области.
Самым длинным маршрутом «Мострансавто» является № 327к «Перхурово - метро Котельники». Его длина составляет около 200 километров. С начала года на маршруте зарегистрировали около 30 тысяч поездок.
На автобусах самого короткого маршрута № 10 «станция Подлипки - Комитетский лес» совершили 88 тысяч поездок. Протяженность маршрута не превышает 1,5 километра.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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