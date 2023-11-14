Почти 12 тысяч тонн жареного кофе и без кофеина произвели в Подмосковье с начала года

«Объем производства этого рода продукции вырос в сентябре на 8,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре текущего года Московской областью произведено более 42,7% от общего объема кофе без кофеина и жареного кофе, произведенного в ЦФО и 18% от общероссийского объема», - рассказал Мурашов.

На данный момент в регионе производят кофе «Московская кофейня на паяхъ», LEBO Coffee, «Джаред», «Кофеско, „Кофепод“ и другие компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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