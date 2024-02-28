28 февраля 2024, 11:36

Почти 110 тысяч жителей Подмосковья обратились к Telegram-боту по медпомощи со дня его запуска

Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Жители Подмосковья могут записаться к врачу, на диспансеризацию или вызвать специалиста на дом при помощи Telegram-бота Денис. Он также собирает жалобы пациентов на здоровье и просит оценить качество визита. Им уже воспользовались почти 110 тысяч раз.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с конца прошлого года бот проводит опрос пациентов перед записью к врачу, чтобы удобнее и быстрее собрать анамнез.

«С конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались коло 40 тысяч пациентов», - сказала она.

Самыми популярными разделами бота стали запись на прием к специалисту и вызов врача на дом.

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Больницы Врачи
28 февраля 2024, 12:37
Около 11 тысяч человек прошли диспансеризацию в Солнечногорске с начала года
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Жители Солнечногорска могут проверить свое здоровье, пройдя профессиональный медицинский осмотр в центральной поликлинике. С начала года диспансеризацию прошли около 11 тысяч человек.

Обследоваться можно в специальном центре медицинской профилактики, который открылся в центральной поликлинике после капитального ремонта. Отделение расположено на четвертом этаже поликлиники. Оно работает по будням с 8:00 до 20:00 и по субботам с 8:00 до 15:00.

В рамках диспансеризации жители проходят консультацию терапевта, сдают анализы крови на сахар и холестерин, делают флюорографию и электрокардиографию. Для женщин доступна консультация гинеколога, а после 40 лет - маммография. Мужчины старше 60 лет проходят скрининг на заболевания предстательной железы.

Для диспансеризации необходимо заранее записаться через портал госуслуг или по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Солнечногорск Диспансеризация
28 февраля 2024, 12:34
Готовность нового корпуса Поваровской школы в Солнечногорске достигла 50%
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Продолжается возведение пристройки на 300 мест к Поваровской средней общеобразовательной школе в Солнечногорске. Строительная готовность объекта составляет 50%. В пристройке разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки.

Площадь трехэтажного объекта составляет почти 10 тысяч квадратных метров - в пять раз больше старой школы, построенной еще в 1957 году. Пристройка позволит полностью ликвидировать вторую смену.

Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Образование».

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Объект посетил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с родителями и учителями. В настоящее время строители завершают кладку наружных стен, штукатурят помещения, ведут работы по устройству кровли, теплосетей, фасада, парадной лестницы. На площадке задействованы 50 рабочих и три машины.

«Подрядчик идет в графике. Есть уверенность, что 1 сентября мы вместе с жителями Поварова дадим первый звонок на линейке в новом корпусе», - отметил Константин Михальков.

Школы Солнечногорск Строительство
28 февраля 2024, 12:34
Минтранс Подмосковья протестировал в автобусах способ оплаты по геолокации
Минтранс Подмосковья
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Тестирование оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации продолжается в Подмосковье. Теперь такая возможность появилась на маршруте № 436, следующем до станций метро «Мякинино».

Жители и гости Московской области могут оплатить проезд по геолокации из любого удобного места в салоне автобуса. Для этого достаточно просто включить Bluetooth и запустить приложение «Транспорт Подмосковья».

Приложение автоматически определит маршрут, по которому следует транспортное средство, остановку посадки пассажира, а также стоимость проезда. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предоставить контролеру в случае проверки.

Инновационные технологии были впервые протестированы пассажирами, следующими по маршруту № 478 Жуковский - м. «Котельники». Новый метод оплаты проезда упрощает процесс посадки и делает поездки более комфортабельными, что повышает привлекательность общественного транспорта в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он указал, что при разработке новых маршрутов применяется искусственный интеллект.

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Автобусы Технологии
28 февраля 2024, 12:01
Подмосковные спасатели проверили состояние замерзших водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Подмосковные спасатели провели патрулирование на водоемах региона. Они пообщались с отдыхающими и напомнили правила безопасности, а также проверили толщину льда.

Как рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин, специалисты проверили толщину льда на водоемах и предупредили жителей об опасности провала во время оттепели.

По словам спасателя, на толщину покрытия влияют перепады температур, подводное течение, а также бьющие ключи и многое другое. Специалисты также напомнили, что важно проверять прочность корки с помощью палки или пешни и вернуться на берег, если послышался треск или появилась вода.

«Специалисты рекомендовали населению не выходить без надобности на ледяную поверхность и брать с собой средства для спасения и самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы в случае необходимости обратиться в экстренные службы», - добавил Игорь Сорокин.

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Природа

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