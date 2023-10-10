Почти 11 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии
С начала действия закона о гаражной амнистии в Подмосковье зарегистрировали около 11 тысяч объектов недвижимости. Это около 3,7 тысячи гаражей и 7,3 тысячи участков.
«Это упрощенный порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Сделать это можно бесплатно до 2026 года. Отмечается, что воспользоваться гаражной амнистией могут владельцы гаражей или их покупатели. Важно, что под амнистию не попадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках или территориях, предназначенных для ИЖС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».