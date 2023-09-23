Почти 100 тысяч школьников написали диагностические работы по географии в Подмосковье

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«Кроме предметных знаний, работа проверяет умение ребят работать с картами, фотографиями, графиками, понимать текстовую и табличную информацию. Специальной подготовки к работе не требуется», - уточнили в ведомстве.

Учащиеся выполнили 17 заданий, на это им отвели 45 минут. Максимально можно набрать 30 баллов, успешной выполненной будет считать работа от 12 баллов.

Результаты станут известны 28 сентября. На их основе школам дадут рекомендации по устранению пробелов в знаниях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл финал конкурса и поприветствовал участников. Он отметил, что это честь - собрать лучших преподавателей страны на одной площадке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».