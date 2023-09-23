Почти 100 тысяч школьников написали диагностические работы по географии в Подмосковье

23 сентября 2023, 12:48
Министерство образования Московской области
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В Московской области около 97 тысяч семиклассников из 962 школ написали региональную диагностические работы по географии. Об этом сообщили министерстве образования Подмосковья.

«Кроме предметных знаний, работа проверяет умение ребят работать с картами, фотографиями, графиками, понимать текстовую и табличную информацию. Специальной подготовки к работе не требуется», - уточнили в ведомстве.

Учащиеся выполнили 17 заданий, на это им отвели 45 минут. Максимально можно набрать 30 баллов, успешной выполненной будет считать работа от 12 баллов.

Результаты станут известны 28 сентября. На их основе школам дадут рекомендации по устранению пробелов в знаниях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл финал конкурса и поприветствовал участников. Он отметил, что это честь - собрать лучших преподавателей страны на одной площадке.

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Школьники
Мусорную площадку привели в порядок в Щелкове
23 октября 2023, 04:00
Катасонова Елена
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В микрорайоне Финский, 4а в Щелкове привели в порядок мусорную площадку. На беспорядок пожаловались местные жители.

Горы мусора убрали администрация округа вместе с региональным оператором ООО «Хартия».

«Нареканий по вывозу мусора нет. Два сломанных контейнера заменили. Бывает, после выходных мусора больше, но все своевременно вывозят», - рассказала жительница дома Тамара Трубина.

Контейнеры установили в соответствии с санитарными правилами и нормами. На площадке внедрили раздельный двухкомпонентный сбор мусора. Серые контейнеры нужны для органических отходов, синие - для сухих отходов.

За площадкой закрепили управляющую компанию ООО «Авангард Восток».

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Щелково Мусор
Комплекс «Город сладостей» открыли в Егорьевске
23 октября 2023, 02:00
Андросова Юлия
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В Егорьевске открыли комплекс «Город сладостей». В церемонии приняли участие депутат Госдумы Денис Майданов, первый замминистра инвестиций Евгений Подлипенский и глава округа Дмитрий Викулов.

«Игорь Викторович, от всей души поздравляю с открытием. Я рад, что наше Подмосковье развивается. И горжусь такими людьми как вы, которые гордо поднимают свой флаг и улучшают свое отечество», - сообщил Майданов.

Объект площадью 40 гектаров начали строить в 2021 году. Он будет включат в себя кондитерскую фабрику по производству конфет, газировки и мороженого, развлекательно-обучающий центр с экскурсиями, парк развлечений с аттракционами и студию мультипликации.

Первый корпус уже готов, для второго и третьего залиты основания и фундамент. Их достроят в 2028 году. Запуск первых линий стартует в этом году.

«Нашей компании порядка 12 лет. У нас была мечта создать конфеты для девочек „Машины сладости“ и для мальчиков „Мишины сладости“», - заявил гендиректор Игорь Рубцов.

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Егорьевск
Семь новых зон отдыха создали в парках Подмосковья в этом году
22 октября 2023, 22:29
Министерство благоустройства Московской области
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В этом году в Московской области появились семь новых зон отдыха в парках. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

В Глуховском парке в Богородском округе открыли детскую игровую зону площадью 360 квадратных метров.

«Данная зона оборудована игровыми элементами, спроектированными с учетом потребностей в умственном и физическом развитии детей. Вдобавок, для комфорта посетителей были установлены фигурные диваны, скамьи и павильон», - уточнили в ведомстве.

Также зоны для экстремальных видов спорта появились в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде, парке Победы в Талдоме и в деревне Гальчино в Домодедове. В парке имени Стрекалова в Мытищах обустроили площадку для детей, а в парке Пехорка-лес в Балашихе и парке «Дубки» в Наро-Фоминске - для спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.

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Благоустройство
Директор школы для детей с ОВЗ в Коломне стал лучшим руководителем Подмосковья
22 октября 2023, 20:43
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Учитель труда и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победил на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье. Его трудовой стаж составляет 10 лет. Для педагога работа с особенными детьми — это индивидуальный подход и радость каждой победе ученика.

«Успехи есть у каждого. Для кого-то успех - это победа в каком-то конкурсе, для кого-то успех - сказать первое слово, написать первое слово, научиться разговаривать, научиться вести себя, делать что-то правильно», - заявил Московцев.

Особенность методики педагога заключается в акценте на изучение профессий. Школьники постигают азы столярного, слесарного, швейного дела, учатся класть кирпич и фотографировать. Также в школе работают с дефектологом и логопедом.

Занятия стали более продуктивными с появлением нового оборудования. Его удалось приобрести благодаря проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В школе «Надежда» учатся более 200 детей. Выпускники учреждения являются успешными студентами колледжей Коломны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.

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Коломна Школы

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