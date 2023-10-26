Почти 100 новых школ построили в Подмосковье по нацпроекту «Образование» за два года
За 2019 и 2022 годы по национальному проекту «Образование» в Подмосковье построили 99 новых школ и еще 61 учебное здание отремонтировали. Это позволило создать почти 66 тысяч новых мест за партами.
В Министерстве экономики и финансов Подмосковья отметили, что реализация нацпроекта «Образование» активно продолжается в 2023 году. С января в регионе открыли 21 школу на 13,5 тысячи мест - образовательные учреждения появились в 15 городских округах, включая отдаленные. До конца декабря откроются еще 17 школ.
С начала года открыли также 67 образовательных центров естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста».
Еще 40 школ в 22 городских округах Подмосковья получили компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды.
Общий объем финансирования нацпроекта «Образование» в 2023 году составил 28 миллиардов рублей. Исполнение расходов на 1 октября составило 62%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.
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