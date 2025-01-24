Почти 100 метров водопровода заменили на проезде Павла Блинова во Фрязине
На проезде Павла Блинова завершены работы по укладке нового водопровода. Общая длина обновленного участка составила около 100 метров.
Жители домов №2 и №4 ранее сталкивались с перебоями в подаче холодной воды из-за частых утечек, вызванных изношенностью старых труб. Эти дома, построенные 22 года назад, нуждались в модернизации инженерных сетей.
Замену трубопровода выполнили специалисты филиала МУП \"Межрайонный Щелковский Водоканал\" - ВГО Фрязино\" в рамках программы текущего и капитального ремонта. Для обновления использовались современные материалы с гарантированным сроком службы не менее 50 лет, что обеспечит надежное водоснабжение на долгие годы.
В городском округе Фрязино продолжается реализация мероприятий по повышению качества и стабильности подачи воды. Благодаря проведенным работам жители проезда Павла Блинова теперь могут быть уверены в бесперебойной подаче холодной воды.