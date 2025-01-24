Почти 100 метров водопровода заменили на проезде Павла Блинова во Фрязине

Жители домов №2 и №4 ранее сталкивались с перебоями в подаче холодной воды из-за частых утечек, вызванных изношенностью старых труб. Эти дома, построенные 22 года назад, нуждались в модернизации инженерных сетей.

Замену трубопровода выполнили специалисты филиала МУП \"Межрайонный Щелковский Водоканал\" - ВГО Фрязино\" в рамках программы текущего и капитального ремонта. Для обновления использовались современные материалы с гарантированным сроком службы не менее 50 лет, что обеспечит надежное водоснабжение на долгие годы.

В городском округе Фрязино продолжается реализация мероприятий по повышению качества и стабильности подачи воды. Благодаря проведенным работам жители проезда Павла Блинова теперь могут быть уверены в бесперебойной подаче холодной воды.