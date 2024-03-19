19 марта 2024, 12:10

Почти 100 бригад дополнительно подготовили к устранению подтоплений на федеральных трассах Подмосковья

ФКУ «Центравтомагистраль»
Читайте нас в: Google Новости

Федеральные трассы в Подмосковье готовят к паводковому сезону. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на «Центравтомагистраль».

Дорожники ежедневно обследуют и очищают от снега водопропускные трубы, обочины, кюветы. Мониторинг состояния трасс ведется круглосуточно.

Чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение по федеральным дорогам в период паводка, сформировали 90 спецбригад оперативного реагирования. Подготовлено 450 машин спецтехники, свыше 20 тысяч кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться в диспетчерскую службу ФКУ «Центравтомагистраль» по телефонам +7 499 654-01-09 и +7 (916) 920-59-34.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

19 марта 2024, 12:22
Итоги студенческого конкурса профессионального мастерства в сфере туризма подвели в Подмосковье
Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Церемония закрытия регионального этапа чемпионата «Профессионалы» прошла в Серпуховском колледже. Об итогах конкурса сообщили в пресс-службе министерства образования.

Участники из разных образовательных учреждений Подмосковья продемонстрировали свои навыки и знания в сфере туризма. В итоге первое место занял Серпуховской колледж в составе Софьи Пивоваровой и Александры Румянцевой. Наставником студентов выступила Ирина Закатина.

Второе место также досталось студентам Серпуховского колледжа - Анне Гусевой и Елене Вырупаевой.

Третье место заняли Елизавета Пикуль и Лидия Зуброва из колледжа при Российском государственном университете туризма и сервиса.

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях к национальному чемпионату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Серпухов Студенты конкурсы
19 марта 2024, 12:15
Подмосковные студенты-кинологи примут участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Министерство образования Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству впервые пройдет на базе Губернского колледжа с 26 по 30 марта. Будущие кинологи продемонстрируют теоретические знания и практические навыки работы с собаками.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в соревновании примут участие пять студентов из нескольких колледжей Подмосковья.

Конкурсные задания включают в себя несколько этапов. Студенты покажут, как правильно ухаживать за собаками, как подготовить животное для службы в различных ведомствах, а также ответят на вопросы жюри о правилах разведения и отбора пород.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Студенты
19 марта 2024, 12:13
«Доверие — это ответственность». Воробьев — о результатах выборов президента в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В дни голосования на участки пришли 4,8 миллиона избирателей. «Доверие — это ответственность, а большое доверие — это большая ответственность», — сказал губернатор.

Губернатор призвал все профильные ведомства максимально внимательно и ответственно отнестись к просьбам, обращениям, жалобам жителей.

«Как известно всем, доверие - это ответственность, а большое доверие - это большая ответственность. Я не сомневаюсь, что и наша региональная команда, и все на местах это четко понимают», - подытожил Андрей Воробьев.

Он добавил, что огромную работу проделала избирательная комиссия во главе с Ильей Березкиным и вместе с командой.

«Это большая и очень ответственная работа, которую вы делаете профессионально и с максимальной самоотдачей. Мы знаем, что предшествует этим трем дням. Большая подготовка, огромное количество обходов. Работа эта сделана и сделана достойно», - рассказал Воробьев.

Депутатский корпус был максимально вовлечен в подготовку, разъяснение программ и приоритетов.

«Это всегда имеет определяющее значение. Никогда не будет большой явки и интереса, если тебя не ждут на избирательном участке и если тебе непонятно, что сделано в твоем дворе, в городе, в твоей любимой стране и Подмосковье», - объяснил губернатор.

Правоохранительный блок под руководством Виктора Паукова обеспечил высокий уровень безопасности на участках. Впервые явка - свыше 77%.

«Еще раз мои слова благодарности всем, кто участвовал. И наши коллеги-отраслевики, вас тоже хочу поблагодарить. Федеральные предприятия, где также проходили встречи, разговоры, - все было сделано все на должном уровне», - сказал глава Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В дни голосования на участки пришли 4,8 миллиона избирателей. «Доверие - это ответственность, а большое доверие - это большая ответственность», - сказал губернатор.

«Прошли большие выборы нашего президента. Мы всегда видим большой интерес к этому очень важному политическому событию. Особенно сейчас, когда все объединились вокруг понятной общей цели», - отметил Андрей Воробьев.

На протяжении трех дней голосование проходило в электронном, очном и выездном форматах.

Андрей Воробьев Выборы президента — 2024
19 марта 2024, 12:11
Подмосковье выиграло 11 медалей на отборочном этапе летней спартакиады и первенстве ЦФО по боксу
фото: СШОР по боксу Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные спортсмены выиграли 11 медалей на отборочном этапе XII летней спартакиады учащихся России и первенстве ЦФО среди юношей 15-16 лет. Представители Московской области заняли три первых, три вторых и пять третьих мест.

Всего на соревнованиях выступили 197 спортсменов из 17 регионов России. Золотые медали в составе сборной Подмосковья завоевали: Давид Мамин в весовой категории до 50 килограммов, Аббосбек Гафуров в весовой категории до 60 килограммов и Григорий Григорян в весовой категории до 66 килограммов.

Серебряными призерами турнира стали: Муслим Орипов, Руслан Мизерков и Давид Чайков. Бронзу выиграли Мирослав Автономов, Андрей Кольцов, Егор Валишвили, Ален Овсепян и Макар Акумов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме