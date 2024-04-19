Почти 10 тысяч жителей Подмосковья бесплатно обучились новой профессии в 2023 году
Жители Подмосковья могут бесплатно переобучиться на новую профессию. В 2023 году такой возможность воспользовались 9,96 тысячи человек.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что мерой поддержки могут воспользоваться и участники СВО.
«После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей. Ветераны, участвовавшие в СВО, в рамках нацпроекта „Демография“ могут пройти профессиональное переобучение бесплатно», - отметил спикер «Мособлдумы».
Освоить новую профессию могут и другие категории граждан: безработные, женщины с детьми, инвалиды, предпенсионеры.
Подать заявку можно на портале «Работа России».
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