Почти 10 тысяч юных спортсменов прошли лечебные осмотры в НИКИ детства за год

«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм и потому требуют своевременного и тщательного медицинского контроля. В центре спортивной медицины НИКИ детства ребята сдают анализы и проходят полную диагностику. Они получают консультации врача по спортивной медицине, педиатра, кардиолога, травматолога-ортопеда, невролога, офтальмолога, хирурга, стоматолога, оториноларинголога, гинеколога, дерматолога, уролога, психиатра», - рассказала руководитель центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.

Продолжительность обследования для одного ребенка составляет около трех часов. По его результатам юные спортсмены получают допуск к соревнованиям, а при отклонениях направляются на лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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