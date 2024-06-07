Почти 10 тысяч уличных светильников установят в Подмосковье в этом году

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в этом году в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. В планах - провести свыше 306 километров линий.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало - нам необходимо осветить порядка 2,9 километра дорог, улиц и других общественных территорий», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Новыми системами освещения оснастят 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворов.

С 2017 года по проекту осветили более 3,7 тысячи объектов, установили свыше 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор. Светлее стало на 2,6 тысячи улицах, проездах, набережных и в других местах.

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