29 ноября 2023, 14:48

Почти 10 тысяч обращений отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с начала года

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты ЦУР «Бизнес» отработали около 10 тысяч обращений от подмосковных предпринимателей с начала года. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году в ЦУР „Бизнес“ поступило 10 152 вопроса. На данный момент 98% из них уже закрыты, остальные находятся в работе специалистов. Самыми популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей», - рассказала Екатерина Зиновьева.

За каждым обращением в ЦУР «Бизнес» закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа.

Направить обращение можно через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области по адресу amo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
29 ноября 2023, 15:57
Производство БАДов увеличат в Серпухове
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковная компания «Квадрат — С» расширит производство и увеличит ассортимент биологически активных добавок. Реализовать проект поможет Фонд развития промышленности России.

Льготный заем в размере 608,5 миллиона рублей позволит инвестору приобрести оборудование для производства БАДов и провести его наладку.

«Благодаря средствам займа компания наладит выпуск большого ассортимента БАД, а новое оборудование позволит менять ассортимент в зависимости от спроса. Общий объем инвестиций по проекту составит 766,3 миллиона рублей», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Производство планируется модернизировать к 2025 году. На предприятии появится почти 90 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Заводы
29 ноября 2023, 15:57
Мособлконтроль проверил расходование бюджета на обустройство 304 дворов
Главное контрольное управление Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Мособлконтроль проверить расходование бюджета Московской области на мероприятия в рамках проекта «Формирование современной комфортной городской среды». В 2022 году на ремонт асфальта 304 дворов региона потратили свыше миллиарда рублей.

Помимо этого во дворах обустроили новые парковочные места, отремонтировали тротуары.

«В ходе проверки установлены факты нарушений порядка и условий предоставления субсидий из бюджета Московской области. Мособлконтролем рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении должностных лиц местных администраций, допустивших нарушения бюджетного законодательства», - сообщили в управлении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 ноября 2023, 15:54
Около 150 педагогов приняли участие в форуме «Энергия молодых» в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Педагогический форум «Энергия молодых» прошел в Центре детского творчества «Радуга» в Дмитрове. Участие в нем приняли 150 учителей.

Гостей форума приветствовали заместитель главы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова, начальник управления образования Татьяна Малинникова и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

«Хочу поблагодарить педагогов за выбор этой замечательной профессии. Не просто научить, а еще и воспитать подрастающее поколение настоящими гражданами своей родины - большая ответственность. Дмитровский округ на протяжении всей истории является одним из лучших в Московской области по качеству образования», - отметила Елена Виноградова.

Участие в работе форума приняли лауреаты и победители профессиональных конкурсов. В их числе победитель конкурса «Воспитатель года России», трехкратный лауреат конкурса «Воспитатели России» Дарья Глебова, председатель Молодежного совета местного профсоюза образования Ольга Васильева и лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют» Ирина Обыденная. Наставники поделились опытом с молодыми коллегами.

«В этом году мы перезагружаем систему работы с молодыми кадрами - это большая совместная работа, как управления образования, так и Дмитровской профсоюзной организации. На сегодняшнем форуме собрались молодые педагоги из всех образовательных учреждений округа, детских садов и школ», - сказала депутат Марина Шевченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Дмитров
29 ноября 2023, 15:44
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел встречу с жителями
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел ежемесячный прием граждан. Жители обсудили с руководителем муниципалитета вопросы ЖКХ, культуры и спорта, здравоохранения, образования и многие другие.

Среди участников встречи с главой была жительница села Озерецкое. Девять лет назад она создала театральную студию в жилом комплексе «Мечта». Женщина обратилась к главе округа с вопросом по развитию студии.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вместе со своим заместителем Еленой Виноградовой рассмотрел несколько вариантов и дал женщине ряд рекомендаций. Решение этого и других вопросов Илья Поночевный взял под личный контроль.

Записаться на прием к главе Дмитровского округа или его заместителям можно по телефону 8 (496) 221-98-04, а также в общественной приемной по адресу: улица Вокзальная, дом № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров

Новости по теме