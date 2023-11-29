Почти 10 тысяч обращений отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с начала года

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«В этом году в ЦУР „Бизнес“ поступило 10 152 вопроса. На данный момент 98% из них уже закрыты, остальные находятся в работе специалистов. Самыми популярными темами обращений стали меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для предпринимателей», - рассказала Екатерина Зиновьева.

За каждым обращением в ЦУР «Бизнес» закрепляется менеджер, контролирующий срок и качество ответа.

Направить обращение можно через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приемную правительства Московской области по адресу amo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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