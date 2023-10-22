Почти 10 тысяч мальков стерляди запустили в реку Осетр в Зарайске

Читайте нас в:

Этим малышам всего полгода, но они уже отправляются в свободное плавание. На место стерлядь доставили в специальных контейнерах. Дорогу мальки перенесли хорошо. По уже сложившейся традиции жители тоже приняли участие в акции. Они выпустили в реку рыбу и загадали желание.

«Очень хотелось саму рыбку в руках подержать», - сообщила местная жительница Екатерина Ярыгина.

Вырастили стерлядь в Подмосковье на Можайском производственно-экспериментальном заводе. Через три-четыре года рыба подрастет и даст первое потомство. Стерлядь - одна из самых редких, дорогих и вкусных рыб.

«Теперь она исторически, генетически будет подниматься в то место, где ее выпустили, так что надеемся, что через 3-4 года наши рыбаки будут ловить осетров», - заявил глава Зарайска Виктор Петрущенко.

Осень - самое оптимальное время для выпуска мальков. Эта рыба любит прохладную воду и не жаркую погоду. А до морозов есть время чтобы адаптировать, найти кормовую базу и остаться на зимовку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».