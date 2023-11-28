28 ноября 2023, 11:31

Почти 10 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь

Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Подмосковья продолжают обеспечивать безопасный проезд транспорта. Только за ночь специалисты очистили и обработали противогололедными материалами почти десять тысяч километров дорог.

В региональном Минтрансе уточнили, что в первую очередь работы провели на опасных участках и дорогах с интенсивным движением.

«Оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает мониторить дорожную и погодную ситуацию. В эти дни организовано дежурство спецтехники, проводится превентивная обработка дорожной сети для обеспечения безопасного проезда», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, все автобусы вывели на линию, транспорт работает в штатном режиме, однако, на фоне погодных условий могут быть задержки в расписании. Днем температура воздуха опустится до -5 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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Дороги Снегопад
28 ноября 2023, 11:58
Число обращений к властям снизилось в Подмосковье за неделю
Unsplash
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За неделю ЦУР Подмосковья принял 36,3 тысячи обращений жителей. Это на 16% меньше показателей прошлой недели.

Заявки от жителей поступают в ЦУР из разных источников: портала «Добродел», соцсетей, горячей линии губернатора и различных ведомств. Центр управления регионом анализирует сообщения и отслеживает работу исполнителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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ЦУР
28 ноября 2023, 11:46
Водитель «Мострансавто» Феликс Хагабанов помог заблудившемуся ребенку вернуться домой
АО "Мострансавто"
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Феликс Хагабанов выполнял свой последний рейс на автобусном маршруте № 453 из Люберец в Москву, когда на одной из остановок к нему подошел младший школьник и спросил, как проехать домой, в Люберцы. Сотрудник «Мострансавто» объяснил, какая нужна остановка и дал номер маршрута. Но на обратном пути шофер снова увидел этого одинокого испуганного ребенка.

«Закончил работу, еду обратно. Смотрю, а этот мальчик уже на другой остановке сидит, от которой автобусы до Люберец тоже не едут. Ребенок совсем маленький, лет семь или восемь, выглядел очень растерянным. Я остановился, подозвал его, расспросил. Оказалось, что у мальчика разрядился телефон, а номера родителей он не помнит. Уже поздний вечер, погода плохая. Предложил довести до станции Люберцы», - вспоминает Феликс Хагабанов.

По дороге в Люберцы выяснилось, что мальчик не очень хорошо знает свой адрес и не понимает, как вернуться домой. Тогда шофер решил проводить ребенка прямо до квартиры, предварительно сообщив обо всем в диспетчерскую.

«Я лет пять работаю по этому району, поэтому отлично его знаю. Мальчик не мог вспомнить номер своего дома, я начал задавать уточняющие вопросы. Так мне удалось вычислить адрес», - рассказал шофер.

Сотрудник «Мострансавто» проводил мальчика домой и рассказал его родителям, что случилось. Взрослые очень волновались, так как сын должен был вернуться еще в 17:00, а на часах было почти 21:00. Они поблагодарили Феликса Хагабанова за неравнодушие.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Люберцы Дети Автобусы
28 ноября 2023, 11:45
Концерт в память о композиторе Владимире Бородине прошел в Домодедове
Телеканал «360»
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Концерт в память о композиторе из Домодедова Владимире Бородине прошел в зале санатория «Подмосковье». Гостем мероприятия стал друг композитора, народный артист России Лев Лещенко.

Лещенко спел песни Владимира Бородина на концерте в честь памяти композитора. С его репертуаром выступили и домодедовские артисты.

«Он был очень популярным музыкантом среди певцов. Может, эта популярность была не такая широкая среди зрителей, но то, что его любили музыканты, это точно», - сказал Лев Лещенко.

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение и передал привет всем, кто был связан с домодедовским композитором. Он поблагодарил поклонников за то, что память о нем не угасает.

«Я как ведущий программы „Песни от всей души“ вижу, как нужны людям сегодня такие песни. А у Бородина их было действительно не мало», - сказал Малахов.

Композитор Владимир Бородин погиб в возрасте 52 лет в автокатастрофе в 2018 году. Концерты его памяти проходят в ноябре ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Концерты Город Домодедово
28 ноября 2023, 11:37
Порядка 700 экспонатов собрали в Музее кукол в Кашире
Телеканал «360»
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Музей кукол в Кашире собрал 700 уникальных экспонатов — каждый со своей историей. Это куклы из Австралии, Китая, Индии и других стран.

Музей кукол располагается на 2-м этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть. Гордость музея - фарфоровая кукла, изготовленная в конце 19 века. Кроме того, большинство экспонатов музея задействуют в своих постановках участники «Театра экспромта».

«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, всевозможного общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», - сказала заведующая городской детской библиотекой - филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.

Отметим, что при библиотеке работает кружок рукоделия «Кукольное царство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Музеи Кашира

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