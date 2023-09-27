Почти 10 тысяч гектаров земли засеяли озимым рапсом в Подмосковье в этом сезоне

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По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия ФИлимонова, уборка рапса, который вырос в этом году, уже завершена. Он подчеркнул, что валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн.

Рапс используют в изготовлении силоса, сенажа, травяной муки и других продуктов. Помимо этого, он считается прекрасным медоносом - с гектара собирают до 100 килограммов меда.

Всего в Подмосковье озимыми культурами засеяно более 70 тысяч гектаров земли, Большую часть которых занимают озимые зерновые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями , помогать им и искать совместные решения.

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