Почти 10 тысяч гектаров земли засеяли озимым рапсом в Подмосковье в этом сезоне
В этом сезоне в Подмосковье озимым рапсом засеяли 9,5 тысячи гектаров земли. Таким образом, план по выращиванию культуры выполнили на 97%.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия ФИлимонова, уборка рапса, который вырос в этом году, уже завершена. Он подчеркнул, что валовый сбор составил 9,6 тысячи тонн.
Рапс используют в изготовлении силоса, сенажа, травяной муки и других продуктов. Помимо этого, он считается прекрасным медоносом - с гектара собирают до 100 килограммов меда.
Всего в Подмосковье озимыми культурами засеяно более 70 тысяч гектаров земли, Большую часть которых занимают озимые зерновые.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями , помогать им и искать совместные решения.
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