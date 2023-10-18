Почти 10 гектаров земли выделили в Зарайске под новое растениеводческое хозяйство

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«Предоставленный в аренду земельный участок расположен под 11 сельскохозяйственными объектами, которые ранее предприятие приобрело в собственность. Среди них - два пункта первичной обработки семян с хранилищем на 1500 и 3600 тонн, которые „ТуламашАгро“ полностью отремонтировало в рамках заключенного соглашения с областным правительством и запустило их в работу», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Предприятие работает в регионе уже четыре года. Сейчас компания обрабатывает свыше 50 тысяч гектаров.

По прогнозам агрономов, в этом году оно соберет урожай в 200 тысяч тонн зерновых, что составит одну третью всего урожая Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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