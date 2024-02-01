Почти 1,6 тысячи компаний получили экспортную поддержку Подмосковья в 2023 году

« Фонд предоставляет компаниям разнообразную поддержку: от организации участия в международных выставках и компенсации расходов компаний до образовательных программ, которые позволяют выйти на экспорт даже при отсутствии опыта и навыков. Только образовательными услугами Фонда в прошлом году воспользовались более тысячи компаний», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе самых популярных услуг Фонда - участие в международных выставках. В 2023 году такой возможностью воспользовались 134 компании из Подмосковья.

Высокий интерес у экспортеров вызывает возможность поучаствовать в бизнес-миссиях, которые проводятся Фондом. В прошлом году организовали восемь таких мероприятий, участниками стали 60 компаний из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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