12 марта 2024, 12:33

Почти 1,6 триллиона рублей инвестиций привлекли в Подмосковье в 2023 году

Медиасток.рф
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Итоги по объему прямых инвестиций, привлеченных в экономику региона в 2023 году, подвели в Подмосковье. Показатель составил почти 1,6 триллиона рублей.

«Объем привлеченных инвестиций за год составил один триллион 593 миллиарда рублей. По сравнению с данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 миллиардов рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», - подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье продолжают улучшать условия для бизнеса. Крупные и приоритетные проекты находятся на индивидуальном сопровождении профильных специалистов подмосковного правительства. Активно развиваются новые электронные сервисы, а обращения подмосковных предпринимателей обрабатываются системой ЦУР «Бизнес».

Московская область одной из первых внедрила все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта. В регионе простые и понятные правила работы, что привлекает инвесторов развивать свой бизнес именно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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12 марта 2024, 13:17
Юные музыканты из Воскресенска стали лауреатами всероссийских конкурсов исполнительского мастерства
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Воспитанники Воскресенской детской школы искусств продолжают завоевывать призовые места на конкурсах исполнительского мастерства. Только за последний месяц несколько ребят стали лауреатами и получили заслуженные награды.

Воспитанник детской музыкальной школы № 2 Иван Труш и его мама Татьяна одержали победу сразу в двух конкурсах. Семейный дуэт успешно выступил на всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Навстречу талантам» и межзональном открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Алябьевская весна».

Ансамбль гитаристов детской музыкальной школы № 2 стал лауреатом II степени на международном конкурсе-фестивале в Нижнем Новгороде. Другой школьный ансамбль «Серпантин» получил звание лауреата I степени на всероссийском конкурсе «В контакте с баяном, аккордеоном».

Анна Антонова и Александра Жирнова из детской школы искусств № 3 победили во всероссийской олимпиаде по музыкальной литературе «Загадки гармонии». Александра Жирнова получила дипломом лауреата I степени, а Анна Антонова - диплом лауреата II степени.

Другой воспитанник детской школы искусств № 3 Андрей Сметухин лауреатом III степени Московского областного открытого конкурса юных исполнителей на русских народных инструментах «Приокские наигрыши». Кроме того, школьное трио баянистов удостоилось звания лауреата II степени.

Также Андрей Сметухин победил на международном конкурсе «Мир» и выступил на гала-концерте в составе смешанного ансамбля совместно с оркестром Яковлева Grand melody orchestra.

Пианист из детской школы искусств № 5 Иван Костюченко стал дипломантом I степени на зональном конкурсе исполнителей в Зарайске. Кроме того, школьный вокальный ансамбль «Акварель» получил диплом лауреата II степени на Московском областном открытом конкурсе музыкального творчества «Маэстро и ученик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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Школы Воскресенск конкурсы
12 марта 2024, 13:15
Жители Подмосковья оформили 300 тысяч рецептов на льготные лекарства с помощью телемедицины с начала года
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Рецепт на льготное лекарство можно получить в электронном виде на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации. С начала года жители Подмосковья воспользовались такой возможностью более 300 тысяч раз.

«На телемедицинской консультации врач может скорректировать или продлить действующий электронный рецепт на льготное лекарство. Пациенту нет необходимости идти в поликлинику. С начала запуска проекта оформлено уже более 1,5 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты, в том числе свыше 300 тысяч - с начала этого года», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получив электронный рецепт, пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Вся информация о выписанных средствах хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг « Здоровье ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Интернет Лекарства Врачи Поликлиники Госуслуги
12 марта 2024, 12:38
Еще 20 пожарных извещателей установили в муниципальных квартирах в Лобне с начала года
Медиасток.рф
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Установка пожарных извещателей продолжается в Лобне. С начала 2024 года оборудование смонтировали в 20 квартирах, где живут многодетные и находящиеся в сложной жизненной ситуации семьи.

Автономный пожарный извещатель реагирует на дым еще на стадии возгорания. Если начать действовать сразу, огонь можно будет потушить подручными средствами. С семьями, в чьих квартирах установили оборудование, провели противопожарный инструктаж, а после им вручили памятки с номерами экстренных служб.

Проверили установку извещателей начальник отдела по территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации Лобни Алексей Пашков совместно с главным экспертом отдела Михаилом Протченко и инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы, старшим лейтенантом Иваном Морозовым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах по подготовке к паводкам.

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Лобня Семья
12 марта 2024, 12:37
Транспортную развязку на Рогачевском шоссе построят в 2024 году
Минтранс Подмосковья
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Транспортную развязку на Рогачевском шоссе продолжают строить на Северном обходе Лобни. Она обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов округа с Дмитровским шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новая развязка также позволит перераспределить транспортные потоки внутри города и разгрузить Краснополянское шоссе. Объект также улучшит выезд с Рогачевского шоссе, а время выезда из Лобни сократится до 10 минут.

«Сейчас строители завершили основные монолитные работы на двух подземных переходных переходах, которые строятся в составе развязки. Также выполнено устройство гидроизоляции. Параллельно выполняется устройство насыпи земполотна на самой развязке», - добавили в ведомстве.

В министерстве добавили, что для улучшения транспортной ситуациюи в округе и вывода из города грузового транспорта построят подъезд к улице Гагарина. Завершить работы планируют до конца года.

Первй этап строительства Северного обхода завершился в декабре 2022 года. Благодаря этому время выезда из Лобни сократилось с 1,5 часа до 20 минут.

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Лобня Строительство Дороги

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