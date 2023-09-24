Почти 1,5 тысячи человек присоединились к «Космическому марафону» в Королеве

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Первыми на старт вышли дети. Для них подготовили дистанцию в один километр.

«Мне нравится эта серия стартов. В следующем году я побегу пять километров», - рассказал Дима Михайлюк из Москвы.

Для взрослых бегунов организовали трассы в пять, 10 и 42 километра. Самой возрастной участнице соревнований - Кларе Богатовой из Климовска - исполнилось 90 лет. Она пробежала пять километров.

«Я только в 69 лет начала и бегать, и на лыжах ходить. А сейчас участвую во многих забегах по несколько раз за год. И в Троицке, и в Красногорске, и в других городах Подмосковья», - сообщила Богатова.

В марафоне первым на финиш прибежал Дмитрий Эсаулов из Мытищ. Он является мастером спорта по триатлону.

«В прошлом году я впервые пробежал марафон. Мое время тогда было 2.38.40, сейчас - 2.37.57. Почти на минуту улучшил!» - заявил Эсаулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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