Почти 1,5 тысячи человек присоединились к «Космическому марафону» в Королеве
В Королеве прошел «Космический марафон». В нем поучаствовало почти 1,5 тысячи спортсменов со всей страны, а также из Аргентины и Казахстана.
Первыми на старт вышли дети. Для них подготовили дистанцию в один километр.
«Мне нравится эта серия стартов. В следующем году я побегу пять километров», - рассказал Дима Михайлюк из Москвы.
Для взрослых бегунов организовали трассы в пять, 10 и 42 километра. Самой возрастной участнице соревнований - Кларе Богатовой из Климовска - исполнилось 90 лет. Она пробежала пять километров.
«Я только в 69 лет начала и бегать, и на лыжах ходить. А сейчас участвую во многих забегах по несколько раз за год. И в Троицке, и в Красногорске, и в других городах Подмосковья», - сообщила Богатова.
В марафоне первым на финиш прибежал Дмитрий Эсаулов из Мытищ. Он является мастером спорта по триатлону.
«В прошлом году я впервые пробежал марафон. Мое время тогда было 2.38.40, сейчас - 2.37.57. Почти на минуту улучшил!» - заявил Эсаулов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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