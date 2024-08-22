Почти 1,5 тысячи человек переедут в новые квартиры по программе реновации во Фрязине

Учитель русского языка и литературы Светлана Давыдова приобрела жилье в Красногорске благодаря льготной программе. Она переедет в собственную «двушку» из съемной квартиры.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, Светлана Давыдова работает в красногорской школе № 22, ее стаж превышает 25 лет. Вместе с мужем она воспитывает двух детей. О программе семья узнала от коллег.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон - есть парки, пруды», - рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней собственное жилье могут приобрести учителя, медики, молодые ученые и другие специалисты. В этом году меру поддержки получат 295 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».