Почти 1,5 тысячи человек переедут в новые квартиры по программе реновации во Фрязине
Программа реновации стартовала во Фрязине. В ее рамках в новые квартиры переедут около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Дома переменной этажности возведут на Рабочей, Центральной и Московской улицах. Согласно проекту, предусматривается реновация 42 ветхих домов - 40% фонда малоэтажек, требующих расселения.
Помимо этого, в округе запланировано строительство ледового дворца площадью шесть тысяч квадратных метров.
Отмечается, что застройщиком зданий выступит ООО СЗ «Гранд Девелопмент».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда - на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.
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