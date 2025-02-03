Почти 1,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Больше всего посетителей в парках заметили в воскресенье, 2 февраля - 256 тысяч человек. Общая посещаемость в выходные превысила 456 тысяч человек, а в будние дни составила примерно 200 тысяч.

В этом году в Подмосковье работают 40 катков с искусственным льдом под открытым небом. С начала зимнего сезона на коньках покатались более 670 тысяч жителей и гостей региона. Всем желающим предлагают воспользоваться прокатом и теплыми раздевалками, а также купить горячие напитки. Для создания приятной атмосферы на катках играет музыка.

Для любителей лыжного спорта в регионе действуют 184 лыжные трассы, общая длина которых составляет свыше 900 километров. Отрезки разных уровней сложности подходят как для новичков, так и для профессионалов.

«Наша цель - увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», - подчеркнул заместитель председателя правительства Подмосковья - министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С 27 января по 2 февраля самым посещаемым в Подмосковье стал парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали почти 50 тысяч человек. Там есть не только спортивные площадки и игровые зоны, но также контактный зоопарк, 5D-кинотеатр, площадка для выгула собак и обустроенная набережная.

Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Королев, который принял более 36 тысяч человек. В последние годы его обновили, продолжили дорожки, установили современные фонари и обустроили веревочный парк площадью 2000 квадратных метров.

Третью строчку занял Центральный парк в Пушкинском городском округе, который посетили более 35 тысяч человек. Там есть все необходимое для отдыха: споркомплексы, прогулочные зоны и система видеонаблюдения, которая позволяет людям чувствовать себя в безопасности.

Кроме того, на прошлой неделе 6,27 тысячи человек прокатились на каруселях в Подмосковье. Самым посещаемым стал аттракцион в Одинцове, где побывала 1 тысяча человек.