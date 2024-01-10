Почти 1,4 тысячи жилых домов в Подмосковье поставили на кадастр в 2023 году

Лидерами по вводу жилых многоквартирных домов стали Ленинский городской округ (64 объекта) и Красногорск (50 домов). В Люберцах кадастр получили 46 жилых зданий, в Одинцове - 33, в Истре - 29, в Раменском - 20.

Постановка на кадастровый учет дает жителям возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и выполнять другие юридические действия.

Все проблемные жилые комплексы достроили и ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, как всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков.

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