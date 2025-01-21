21 января 2025, 12:49

Почти 1,4 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье за год

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Почти 1,4 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2024 году. Проверить здоровье могут ребята всех возрастов, которые проживают в регионе.

Профосмотр позволяет уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить различные патологии и заболевания, рассказали в региональном Минздраве.

«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в школе или детском саде. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение и проводит осмотр учащихся», - сказал заместитель председателя правительства области - министр здравоохранения Максим Забелин.

Результаты обследования присылают жителям в личный кабинет на «Госуслугах» в течени 45 дней.

Дети Больницы Врачи
21 января 2025, 12:42
Первенство Московской области по биатлону прошло в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского м.о.
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Соревнования провели на  базе отделения Центра зимних видов спорта. В них участвовали 130 спортсменов из разных округов Подмосковья.

Свое стрелковое мастерство и лыжную подготовку продемонстрировали в первенстве Московской области юноши и девушки в возрасте 13-14 лет, а также биатлонисты 15-16 лет, которые состязались в дисциплине «Спринт».

По результатам соревнований в каждой возрастной группе определили спортсменов, показавших самые высокие результаты. Победители и призеры получили медали, грамоты и ценные призы от спонсора турнира.

Для спортсменов во время соревнований была организована работа армейской полевой кухни, где они могли согреться вкусной кашей и чаем.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что в Центре зимних видов спорта созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований на высоком уровне.

Спортсмены Дмитров Биатлон
21 января 2025, 11:19
Директор колледжа из Серпухова поучаствовал в сессии по развитию образования
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Директор Губернского колледжа в Серпухове Александр Лысиков принял участие в стратегической сессии по развитию образования в России до 2040 года. Мероприятие прошло в гимназии имени Примакова в Одинцове.

В стратегической сессии приняли участие более 100 человек, в том числе вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, министр образования области Ингрид Пильдес, депутат Мособлдумы Лидия Антонова, председатель комиссии Общественной палаты России Наталья Кравченко, ректор ГУП Наталья Наумова и академик РАО Александр Асмолов.

Участники разделились на группы и обсудили дошкольное, общее и высшее образования, цифровизацию, воспитание и экономику. Людмила Болатаева выделили три ключевые задачи: привлечение учителей, модернизация колледжей и развитие математических классов.

Участники также обсудили нехватку кадров, демографический спад, бюрократизацию и безопасность в образовательных учреждениях. В ходе сессии предложили улучшить взаимодействие между школами и колледжами, подготовку инженерных кадров, снижение бюрократической нагрузки на педагогов и создание поощрений для учителей.

Серпухов Россия Образование
21 января 2025, 11:18
Премьера спектакля «Чайка» по пьесе Чехова прошла в Серпухове
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В Серпухове в Доме культуры «Большевик» прошла творческая лаборатория «Тот самый вечер». На сцене представили постановку «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова.

«Чайка» - одна из самых популярных постановок в мире и занимает второе место по количеству экранизаций после «Гамлета». В России ее ставили всего три раза, а теперь новое прочтение Катерины Милославской показали на сцене ДК «Большевик» в Серпухове.

Над спектаклем «Общая мировая душа» работали два года. В итоге получился смелый диалог с классикой. Внешне усложнив постановку, актерам удалось разложить и упростить произведение, сделав его понятным и современным.

Артисты отмечают, что звук, свет и костюмы - отдельная история. Их не уложишь в несколько чемоданов, поэтому декораций у лаборатории «Тот самый театр» нет. Актеры сами ищут их, договариваются и платят по приезду на гастроли.

Серпухов
21 января 2025, 11:04
Более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Чехове
Телеканал 360
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Ежегодно 19 января православные отмечают один из самых древних праздников в христианской культуре, который связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В муниципальном округе Чехов Великое освящение воды началось 18 января и завершилось с началом нового календарного дня.

В Крещенскую ночь в храмах Чеховского благочиния прошли праздничные ночные службы. Одним из самых массовых мест, куда приходят верующие, чтобы набрать воду и окропить дом, а также символически смыть свои грехи в купели стал святой источник преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж.

«Когда человек окунется в эту святую воду, он забывает про все. Она освящает, она дает дух, здоровье. Это все я на себе испробовал», - поделился местный житель Василий Иванов.

Для массовых купаний на территории муниципалитета было подготовлено семь мест. Ко всем купелям обеспечили удобный подъезд и оборудовали лестницы для входа в воду, установили теплые палатки для переодевания, организовали горячий чай и угощения. Для безопасности дежурили сотрудники силовых структур, спасатели и медицинские бригады. На некоторых точках работала полевая кухня.

Окунуться в освященную купель или иордань можно в течение трех дней. Уже ночью 19 января в Чехове более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях, среди которых были не только жители, но и гости округа.

Всего в Московской области подготовили 195 мест, где православные смогли безопасно и с комфортом приобщиться к христианской традиции.

Праздники Православие Чехов

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