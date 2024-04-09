Почти 1,3 тысячи ям устранили на дорогах в Мытищах с начала года

Во дворовых территориях выявили 174 проблемных участка, отремонтировали 72 из них. Для проведения необходимых работ задействованы пять бригад и 15 единиц спецтехники на основных дорогах и три бригады с девятью единицами техники для внутриквартальных проездов.

Особое внимание в текущем сезоне уделяется не только ямочному ремонту, но и уборке города от последствий зимы. Мойка автомобильных дорог и уборка мусора на придорожных территориях - обязательные мероприятия, направленные на улучшение общего вида города и повышение безопасности на дорогах. В этом направлении ежедневно трудятся более 900 дворников и задействовано свыше 100 единиц специализированной техники.

В Мытищах функционирует штаб, куда жители могут обращаться с замечаниями по уборке и состоянию дорожного покрытия. Специалисты штаба на связи с 6:00 до 00:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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