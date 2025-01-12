Почта России выпустила марки с жостовской росписью

Второй тур соревнований Московской области по лыжным гонкам на призы трехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Елены Вяльбе прошел на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Команда подольской спортивной школы олимпийского резерва «Труд» показала блестящие результаты, заняв первое место в командном зачете среди 56 команд Московской области.

В состязаниях приняли участие юноши и девушки двух возрастных групп: 15–16 лет и 11–12 лет. Программа включала дистанции 1,2 километра для старших участников и 800 метров для младшей группы.

В личном зачете среди девушек 17–18 лет воспитанницы спортшколы «Труд» также продемонстрировали высокий уровень подготовки. Вероника Тарасова завоевала серебряную медаль, Виктория Ершова финишировала пятой, а Ирина Романова заняла шестое место.

Эти достижения стали ярким подтверждением высокого уровня подготовки подольских лыжников и их тренеров. Теперь спортсмены готовятся к следующим этапам соревнований, где будут бороться за новые победы.