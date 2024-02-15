«Почта России» назвала самые читающие города Подмосковья

По данным Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в феврале 2024 года жители региона выписали уже более 50 тысяч периодических изданий. Чаще всего это ежедневные новостные газеты, пресса о здоровом образе жизни и обустройстве дачных участков.

Оформить подписку можно как для себя, так и для родных из другого города. В подписном каталоге более «Почты России» шесть тысяч изданий - от общественно-политических газет, детских журналов и изданий для бизнеса до юмористических альманахов и научной фантастики.

В прошлом году жители Подмосковья участвовали в почтовой благотворительной акции и подарили более 1,7 тысячи подписок библиотекам детских домов, школ-интернатов и социальных центров.

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