Почта Деда Мороза откроется в Богородском округе 1 декабря

Почтовая кампания Деда Мороза стартует в парках Богородского округа 1 декабря. Специальные ящики, украшенные в новогоднем стиле, появятся в Ногинске, в центральном и Глуховском парках, в Электроуглях, в парке «Липовая аллея», в Обухове и в парке «Роща». Эта акция проходит в округе уже не первый год. С ее помощью маленькие посетители и их родители, а также все, кто хотят загадать заветное желание, смогут отправить письмо новогоднему волшебнику в Великий Устюг. Все письма, опущенные в специальные почтовые ящики, передадут адресату, и он ответит каждому без исключения. Сделать это можно будет с 1 по 25 декабря. В прошлом году в почтовые ящики парков было опущено около двух тысяч писем.

В день рождения Деда Мороза, 17 ноября, в Центральный парк приедет сам виновник торжества вместе со своими помощниками. Для гостей подготовлена игровая программа, концерт, а также мастер-класс. В декабре традиционно распахнет свои двери резиденция Деда Мороза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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