Почетный знак отличия за успехи в учебе ввели в Павловском Посаде

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Пациент 62 лет поступил в Реутовскую больницу с жалобами на сильную боль в животе и невозможность принимать пищу. Обследование выявило непроходимость 12-перстной кишки, причиной которой стало редкое заболевание.

Кистозная дистрофия кишечника, развившаяся у пациента, привела к тяжелым последствиям. Внутри возникли полые образования с жидкостью, которые перекрыли просвет и создали непроходимость. Пациенту срочно требовалась операция.

«Для восстановления проходимости верхнего отдела ЖКТ понадобилось удалить пораженную часть 12-перстной кишки и часть желудка. Поврежденные ткани восстановили с помощью имплантата из тонкой кишки. Также восстановили целостность общего желчного протока», - рассказал заведующий хирургическим отделением Реутовской больницы Павел Кудрявцев.

Сейчас мужчина уже дома. Теперь он может вести обычный образ жизни, но ему придется полностью перейти на дробное питание и не переедать.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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