Почетный работник химкинского «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин выбрал очный формат голосования

Геннадий Кожемякин отметил, что для каждого гражданина важно выразить свое мнение. Он рассказал, что выбрал именно очный формат голосования из-за живого общения и позитива.

«Я уже отдал свой голос. Я думаю, это правильно и нужно. Без этого наша страна не сможет жить, наш выбор должен быть сделан обязательно. Выбрал именно очный формат голосования, так как голосовал таким образом всегда. Мне нравится живое общение, живой позитив», - прокомментировал житель Химок Геннадий Кожемякин.

Отметим, что первый день голосования прошел в штатном режиме, без нарушений. Выборы президента России продлятся до 17 марта включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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