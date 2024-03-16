16 марта 2024, 15:17

Почетный работник химкинского «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин выбрал очный формат голосования

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Участие в выборах президента России уже приняли тысячи жителей Химок. Почетный работник ракетного предприятия «НПО Энергомаш» Геннадий Кожемякин проголосовал в очном формате в одной из 119 участковых избирательных комиссий.

Геннадий Кожемякин отметил, что для каждого гражданина важно выразить свое мнение. Он рассказал, что выбрал именно очный формат голосования из-за живого общения и позитива.

«Я уже отдал свой голос. Я думаю, это правильно и нужно. Без этого наша страна не сможет жить, наш выбор должен быть сделан обязательно. Выбрал именно очный формат голосования, так как голосовал таким образом всегда. Мне нравится живое общение, живой позитив», - прокомментировал житель Химок Геннадий Кожемякин.

Отметим, что первый день голосования прошел в штатном режиме, без нарушений. Выборы президента России продлятся до 17 марта включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:21
Почти 2 миллиона человек проголосовали на избирательных участках в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мособлизбирком опубликовал информацию по явке на выборы президента России. В Подмосковье к этому времени успели проголосовать почти два миллиона человек.

По состоянию на 15:00 явка избирателей на участках составила 37,14%, сообщает Мособлизбирком в своем Telegram-канале.

В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 742 тысяч человек, что составляет 85,93% от всех зарегистрированных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:00
Секретарь избирательной комиссии в Дубне Татьяна Аристархова отметила удобство ДЭГ
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Секретарь участковой избирательной комиссии № 485 в Дубне Татьяна Аристархова приняла участие в выборах президента с помощью дистанционного электронного голосования. Она отметила удобство системы и поделилась впечатлениями от процесса.

Для Татьяны Аристарховой это первые выборы президента в качестве жителя Московской области.

«Я уже второй год голосую дистанционно. Для меня это удобно, потому что я работаю на избирательном участке, но по нему не прописана», - отметила Татьяна.

Она поделилась, что во время прошлых выборов еще училась, но сейчас пришла проголосовать, поскольку хочет стабильности для будущих поколений.

«Эти выборы президента для меня особенные, потому что во время прошлых я еще училась, а сейчас выросла, смогла реализоваться, и государство предоставило мне эту возможность. И мне хотелось бы этой стабильности для будущих поколений», - указала Татьяна Аристархова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 14:33
Чемпион мира по плаванию Коновалов проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ из Рузы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Чемпион мира по плаванию Никита Коновалов в свои 35 лет впервые в жизни принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во Дворце водных видов спорта «Руза».

Будучи жителем другого региона, он решил проголосовать с помощью ДЭГ. По словам Никиты Коновалова, начать разбираться в политике его заставила ситуация в мире.

«Не разбирался в политике и не интересовался ей в целом. Но в связи с тем, что происходит сейчас в мире, вынужден все равно следить за тем, что происходит, какие вообще президенты бывают на примере той же Америки. И не хотелось бы допустить, чтобы у нас был такой президент. Поэтому сейчас с жизненным опытом понимаю, что мой голос важен», - рассказал спортсмен.

Кроме того, Никита Коновалов обратил отдельное внимание на удобство системы дистанционного электронного голосования.

«Электронное голосование намного удобнее, потому что можно, не отрываясь от тренировочного процесса, проголосовать и не требуется искать участок», - подытожил Никита Коновалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Руза Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 13:14
Тренер олимпийских чемпионов Андрей Шишин проголосовал на выборах президента в Видном
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Тренер чемпионов по плаванию и призер олимпийских игр Андрей Шишин проголосовал на выборах президента России. Для этого он посетил избирательный участок, расположенный в Видном.

Победитель олимпийских игр Андрей Шишин подчеркнул, что эти президентские выборы сплотили граждан страны и они активно принимают участие в них.

«Я думаю сейчас они более сплоченные, более организованные. Народ более массово ринулся для того, чтобы высказать свою точку зрения и отдать свой голос в надежные руки», - поделился Андрей Шишин.

Спортсмен также объяснил, что для него важно принять участие в выборах, поскольку он родился и продолжает жить в России.

«Потому что я родился, живу в этой стране и продолжаю жить в этой стране и, соответственно, хочу, чтобы все было по порядку и по закону», - подытожил тренер олимпийских чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Видное Выборы президента — 2024

Новости по теме