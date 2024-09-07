Почетный химик РФ Александр Родионов проголосовал на выборах в Воскресенске

Александр Иванович рассказал, что голосует уже в 56-й раз. По его словам волеизъявление людей в этот день определяет будущее округа и важно, чтобы каждый голос был услышан, и чтобы избранные депутаты заботились о благополучии жителей Воскресенска.

Стоит отметить, что жизнь Александра Родионова неразрывно связана с историей города. Более полувека он посвятил работе на химическом заводе, внес значительный вклад в развитие местной промышленности.

Напомним, что в городском округе Воскресенск проходят выборы депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Все 83 избирательных участка будут работать сегодня и завтра с 8:00 до 20:00.

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