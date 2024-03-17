Почетный гражданин Солнечногорска Владимир Кривулин проголосовал на выборах президента России

Жители Солнечногорска отметили широкую Масленицу прямо на участках для голосования. В последний день масленичной недели на избирательных участках городского округа проходит разнообразная развлекательная программа.

В главном офисе многофункционального центра в Солнечногорске расположен участок для голосования № 2994. Там создали атмосферу настоящего праздника. Гостей встречали ростовые куклы Солнышко и Медведь, символизирующие Масленицу и Россию. Всем желающим предлагали горячий чай из самовара и сладости.

«Сегодня завершающий день голосования. Мы приближаемся к подведению итогов. Все дни на нашем избирательном участке проходило все в штатном режиме, люди продолжают приходить в хорошем настроении. На третий день для наших жителей мы подготовили праздник, посвященный Масленице», - сказала наблюдатель от Общественной палаты городского округа Солнечногорск Наталья Нестерова.

Напомним, что адрес своего избирательного участка можно посмотреть сайте. Проголосовать сегодня граждане могут до 20.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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